На областном форуме «#Поколение64» разрабатываются новые социальные проекты и предпринимательские инициативы

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В Региональном центре спортивной подготовки собралась молодежь из восьми муниципальных районов Саратовской области и города Саратова. Участниками второй смены стали 175 человек. Они проходят такой же цикл обучающих программ, как и участники первого этапа: основы предпринимательства, игры на командообразование, деловые игры, а также встречи с молодыми предпринимателями всероссийского и регионального уровней. «Самое главное, что в рамках образовательной смены по предпринимательству у ребят есть возможность самим построить реальную бизнес-модель и затем в будущем попытаться его воплотить в жизнь», - отметила Ангелина Беловицкая.11 ноября участники смогли познакомиться с выставкой молодежных инновационных проектов и пройти тренинги «Моя команда» и «Целеполагание».Вчера ребята выполнили утреннюю зарядку, которую провел известный спортсмен Илья Кузнецов с соратниками по воркаут-движению, поработали в группах над выбранными социальными проектами. После обеда состоятся «Диалоги на равных» с Антоном Ланцовым, основателем геомаркетинговой платформы Statpad, победителем конкурса «Лучший молодой предприниматель России 2018» и с предпринимателем из Подмосковья Александром Пахомовым, который приехал в Саратов на встречу с молодежью во второй раз.