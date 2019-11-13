Обладателем международной премии Best For Life стала Суши Wok
Компания Суши Wok стала обладателем премии в сфере промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций «Best for Life».
Вручение награды состоялось 8 ноября в Италии. Суши Wok одержала победу в номинации «Брендинг и дизайн интерьера сети ресторанов» в категории «Архитектура ритейла»: жюри признало лучшим внутреннее оформление магазинов популярной сети.
Фирменный элемент оформления магазинов – серия уникальных рисунков-образов, которые объединены в направление WokArt. Собственное значение имеет каждая деталь дизайна торговых точек, помогает понять подход компании к созданию еды, к взаимодействию с покупателями. Именно комфорт интерьерных решений, актуальность, эргономика и соответствие современным тенденциям дизайна компании Суши Wok получило высокую оценку жюри «Best for Life».
Следует отметить, что новое внутреннее оформление магазинов сети Суши Wok, получившее международное признание, было реализовано в 2019 году. Сегодня в России, Европе и странах СНГ действуют более 700 магазинов бренда.