13 ноября 2019 СРЕДА
Новости
16:37 | 13 ноября
Победители летнего фестиваля ГТО получат второй взрослый разряд по полиатлону
15:49 | 13 ноября
Оформить льготный займ на развитие бизнеса можно онлайн
14:56 | 13 ноября
В Балаково прошел тематический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова
14:08 | 13 ноября
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области составил более 3,2 миллионов тонн
13:00 | 13 ноября
В Саратове пройдет день пенсионной грамотности
12:09 | 13 ноября
В минувшие сутки в огне погибли двое мужчин
11:19 | 13 ноября
В октябре добыча газа в Саратовской области достигла миллиарда кубометров с начала года
10:27 | 13 ноября
В кадетской школе-интернате состоялись соревнования по огневой подготовке
09:42 | 13 ноября
На областном форуме «#Поколение64» разрабатываются новые социальные проекты и предпринимательские инициативы
08:56 | 13 ноября
Обладателем международной премии Best For Life стала Суши Wok
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Обладателем международной премии Best For Life стала Суши Wok

Новости
Обладателем международной премии Best For Life стала Суши Wok

Компания Суши Wok стала обладателем премии в сфере промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций «Best for Life».

Вручение награды состоялось 8 ноября в Италии. Суши Wok одержала победу в номинации «Брендинг и дизайн интерьера сети ресторанов» в категории «Архитектура ритейла»: жюри признало лучшим внутреннее оформление магазинов популярной сети.

Фирменный элемент оформления магазинов – серия уникальных рисунков-образов, которые объединены в направление WokArt. Собственное значение имеет каждая деталь дизайна торговых точек, помогает понять подход компании к созданию еды, к взаимодействию с покупателями. Именно комфорт интерьерных решений, актуальность, эргономика и соответствие современным тенденциям дизайна компании Суши Wok получило высокую оценку жюри «Best for Life».

Следует отметить, что новое внутреннее оформление магазинов сети Суши Wok, получившее международное признание, было реализовано в 2019 году. Сегодня в России, Европе и странах СНГ действуют более 700 магазинов бренда.