Экспортные возможности России на технологической выставке оценил Максим Орешкин
На технологической выставке, состоявшейся в рамках форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, экспортные возможности России оценил министр экономики РФ Максим Орешкин. Особое внимание министр и гости выставки обратили на продукцию горнодобывающего комбината «Оренбургские минералы».
На выставке комбинат, одно из крупнейших предприятий в мире по добыче и обработке хризотил-асбеста, представил новинки – дорожную добавку HrizoPro и гидросиликатную мастику «Мастодонт». Их выпускают резиденты ТОР Ясный с участием и под контролем «Оренбургских минералов». Следует отметить, что помимо сложных инновационных материалов комбинат производит большое количество продуктов, которые активно используются строительными компаниями и частными лицами. В их числе – навесные фасады из хризотилцемента, отличающиеся долговечностью, высокой теплоизоляцией и эстетичностью.
После завершения выставки состоялось подписание концепции программы приграничного сотрудничества России и Казахстана. Документ завизировали глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и министр национальной экономики РК Руслан Даленов.