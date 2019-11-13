13 ноября 2019 СРЕДА
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16:37 | 13 ноября
Победители летнего фестиваля ГТО получат второй взрослый разряд по полиатлону
15:49 | 13 ноября
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14:56 | 13 ноября
В Балаково прошел тематический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова
14:08 | 13 ноября
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области составил более 3,2 миллионов тонн
13:00 | 13 ноября
В Саратове пройдет день пенсионной грамотности
12:09 | 13 ноября
В минувшие сутки в огне погибли двое мужчин
11:19 | 13 ноября
В октябре добыча газа в Саратовской области достигла миллиарда кубометров с начала года
10:27 | 13 ноября
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09:42 | 13 ноября
На областном форуме «#Поколение64» разрабатываются новые социальные проекты и предпринимательские инициативы
08:56 | 13 ноября
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Экспортные возможности России на технологической выставке оценил Максим Орешкин

Новости
Экспортные возможности России на технологической выставке оценил Максим Орешкин

На технологической выставке, состоявшейся в рамках форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, экспортные возможности России оценил министр экономики РФ Максим Орешкин. Особое внимание министр и гости выставки обратили на продукцию горнодобывающего комбината «Оренбургские минералы».

На выставке комбинат, одно из крупнейших предприятий в мире по добыче и обработке хризотил-асбеста, представил новинки – дорожную добавку HrizoPro и гидросиликатную мастику «Мастодонт». Их выпускают резиденты ТОР Ясный с участием и под контролем «Оренбургских минералов». Следует отметить, что помимо сложных инновационных материалов комбинат производит большое количество продуктов, которые активно используются строительными компаниями и частными лицами. В их числе – навесные фасады из хризотилцемента, отличающиеся долговечностью, высокой теплоизоляцией и эстетичностью.

После завершения выставки состоялось подписание концепции программы приграничного сотрудничества России и Казахстана. Документ завизировали глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и министр национальной экономики РК Руслан Даленов.