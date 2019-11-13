Три работы «Киновертикали 2019» вошли в шорт-лист международного конкурса «PROбренд»
Три фильма в номинации «Моя малая родина» получили от союза «Евразийского содружества специалистов туриндустрии» сертификаты, дающие право войти шорт-лист второго международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд».
Особыми призами отметили фильмы «Ртищевская земля - родина моя» (Станция юных техников, г.Ртищево), «Счастливые места Москвы» (детская студия телеведущих Planeta TV, г. Москва) и «Владивосток - город у моря!» (Владивостокский городской Дворец детского творчества).