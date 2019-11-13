13 ноября 2019 СРЕДА
Новости
16:37 | 13 ноября
Победители летнего фестиваля ГТО получат второй взрослый разряд по полиатлону
15:49 | 13 ноября
Оформить льготный займ на развитие бизнеса можно онлайн
14:56 | 13 ноября
В Балаково прошел тематический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова
14:08 | 13 ноября
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области составил более 3,2 миллионов тонн
13:00 | 13 ноября
В Саратове пройдет день пенсионной грамотности
12:09 | 13 ноября
В минувшие сутки в огне погибли двое мужчин
11:19 | 13 ноября
В октябре добыча газа в Саратовской области достигла миллиарда кубометров с начала года
10:27 | 13 ноября
В кадетской школе-интернате состоялись соревнования по огневой подготовке
09:42 | 13 ноября
На областном форуме «#Поколение64» разрабатываются новые социальные проекты и предпринимательские инициативы
08:56 | 13 ноября
Обладателем международной премии Best For Life стала Суши Wok
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Три работы «Киновертикали 2019» вошли в шорт-лист международного конкурса «PROбренд»

Новости


Три фильма в номинации «Моя малая родина» получили от союза «Евразийского содружества специалистов туриндустрии» сертификаты, дающие право войти шорт-лист второго международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд».

Особыми призами отметили фильмы «Ртищевская земля - родина моя» (Станция юных техников, г.Ртищево), «Счастливые места Москвы» (детская студия телеведущих Planeta TV, г. Москва) и «Владивосток - город у моря!» (Владивостокский городской Дворец детского творчества).
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