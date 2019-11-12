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В Саратове стартует программа «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции»
12:18 | 12 ноября
В селе Бригадировка в огне погиб мужчина
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15 ноября в Саратовской области пройдет общероссийский День призывника
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В ночь с 11 на 12 ноября в Саратовской области произойдет перенастройка цифровой сети
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В селе Бригадировка в огне погиб мужчина

Новости


В минувшие сутки в Саратовской области произошло четыре пожара.

Вчера в 05.50 на пульт «01» в Перелюбе поступил сигнал о пожаре в частном доме в селе Бригадировка. В результате пожара погиб мужчина 1962 года рождения. По предварительным данным причиной пожара стало несоблюдение правил устройства и эксплуатации печи. Площадь пожара составила 60 кв.м.

В 13 ч. 04 м. на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в частном доме в поселке Дубки Саратовского района. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил эксплуатации электрического оборудования. Площадь пожара составила двести квадратов.

В Балаково был пожар в лифтовой шахте девятиэтажного дома на проспекте Героев.

Сегодня в два часа ночи в Красноармейске начался пожар в частном доме. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
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