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На закрытии "Кино вертикали" две творческие группы получили денежные гранты, учрежденные Ириной Пеговой

Новости


На торжественной церемонии закрытия VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль 2019» 8 ноября две творческие группы стали обладателями специального денежного гранта, учрежденного заслуженной артисткой России Ириной Пеговой.

Получателями грантов на дальнейшее развитие кинотворчества стали ребята из села Малиновки Томской области (киноклуб «Подводная лодка») и г. Аркадака Саратовской области (муниципальное творческое объединение).

Актриса театра и кино Ирина Пегова отметила, что сама бы с удовольствием стала участницей такого фестиваля, если бы он проходил в ее юности, и обязательно порекомендует своей дочери-подростку принять участие в следующей «Киновертикали».
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