Руководитель Рособрнадзора проведет Всероссийскую встречу с родителями
Всероссийская встреча с родителями руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергея Кравцова пройдет 12 ноября 2019 года в ситуационно-информационном центре Рособрнадзора.
В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2020 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований качества образования (НИКО), исследований в российских школах по стандартам PISA и других актуальных тем.
Помимо основной площадки в Москве, свои вопросы руководителю Рособрнадзора в режиме видеоконференцсвязи смогут задать родители из Республики Адыгея, Иркутской и Тюменской областей. Для этого в данных регионах будут организованы специальные площадки.
Принимаются вопросы Сергею Кравцову. Задать их можно на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru.