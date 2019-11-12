Состоится презентация книг из серии «Библиотека Саратовского Рубцовского центра»
13 ноября 2019 г. в 15:00 в зале новых поступлений Областной универсальной научной библиотеки в цикле «Краеведческие встречи» состоится презентация книг из серии «Библиотека Саратовского Рубцовского центра».
На мероприятии будет представлена деятельность Саратовского Рубцовского центра, который занимается популяризацией творчества известного русского поэта Николая Рубцова, а также пропагандой творчества саратовских писателей XIX – XX вв.
Будут подробно освещены интересные сведения, касающиеся жизни и творчества писателей-земляков: Алексея Будищева, Михаила Зенкевича, Анатолия Передреева, Олега Молоткова, Петра Орешина.
Участники презентации познакомятся с книгами этих писателей, вышедшими в серии «Библиотека Саратовского Рубцовского центра»