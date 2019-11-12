Дом со львом в Поповке открылся после реставрации

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Восьмого ноября обсудить вопросы реставрации памятников культурного наследия приехали чиновники, депутаты и активисты из Хвалынска, Вольска, Шихан, Балаково, Саратова. А девятого ноября около двухсот человек из Поповки, Елшанки, Хвалынска и Саратова собрались, чтобы чаем с пирожками отпраздновать завершение реставрации.Восстановление Дома со львом началось в 2013 году с создания проекта реставрации. В 2018 году удалось собрать часть необходимой суммы методом краудфандинга. Вторую часть помог найти фонд "Внимание" известного блоггера Ильи Варламова, а большую часть средств на реставрацию ее инициаторы получили от Фонда президентских грантов.Дом со львом отреставрирован так, чтобы быть не только культурным объектом, но и наглядным пособием по правильной реставрации. На фасаде можно увидеть рядом старые и новые доски, фрагменты оригинального и восстановленного декора. При восстановлении красочного слоя часть украшений оставили незакрашенной - с годами можно будет следить, как меняется цвет окраски и приближается к выцветшим оригинальным частям.Рядом с домом можно найти фрагменты девятиметровых еловых бревен, которые везли специально из Вологды. Сейчас вокруг елок нет, а когда-то это был популярный строительный материал в этих краях. Именно чрез такие детали дом может рассказывать историю места и историю жизни людей.