Саратовский ансамбль "Златница" отмечен на XXV Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Роза ветров»
В Москве завершился XXV юбилейный Международный конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров».
Для участия в заключительном туре были приглашены победители конкурса, проходившего в течение года в разных регионах России, в том числе и наш коллектив «Златница», руководитель – заслуженный работник культуры РФ Юлия Викторовна Рябова, концертмейстер – Александр Сергеевич Кистяев.
Успешное выступление коллектива 27 октября в финале было высоко отмечено членами жюри, ансамбль «Златница» награжден дипломом лауреата I премии.