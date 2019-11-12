Акция «РЖД-Медицина против диабета» пройдёт в Саратове 14 ноября
14 ноября в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Саратова пройдёт акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с диабетом. Мероприятие проводится с целью профилактики заболевания, повышения уровня осведомлённости граждан о диабете и особенностях его лечения.
В ходе мероприятия все желающие смогут бесплатно получить консультацию врача- терапевта, а также измерить уровень глюкозы в крови. Кроме того, можно будет сдать анализ уровня гликированного гемоглобина в крови (с 15% скидкой).
Проверить своё здоровье можно будет 14 ноября с 10:00 до 20:00 в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Саратова (1-й Станционный проезд, 7)
Запись на консультацию осуществляется по телефону: 8 (8452) 74-44-54.
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Всемирный день борьбы с диабетом отмечается в день рождения канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, сыгравшего решающую роль в открытии инсулина — гормона, регулирующего уровень глюкозы в крови и спасающего жизнь больным диабетом.