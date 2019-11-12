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В ночь с 11 на 12 ноября в Саратовской области произойдет перенастройка цифровой сети
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В ночь с 11 на 12 ноября в Саратовской области произойдет перенастройка цифровой сети

Новости
В ночь с 11 на 12 ноября в Саратовской области произойдет перенастройка цифровой сети

В конце года телепрограммы Саратовской области появятся в эфире канала ОТР, который выходит в эфир на 9-й кнопке в 1-м мультиплексе. Региональные «врезки» планируют транслироваться на «Общественном телевидении России» утром и вечером.

Новый формат региональных «врезок» потребует технических изменений в настройке сети. Поэтому региональному филиалу РТРС предстоит заранее провести перенастройку оборудования. В Саратовской области специалисты РТРС проведут работы по ее переконфигурации в ночь с 11 на 12 ноября. В РТРС пояснили, что большинство приемников осуществят перенастройку автоматически.

Однако специалисты предупреждают, что у зрителей, пользующихся кабельным телевидением, могут появиться сбои в приеме некоторых телеканалов. В случае необнаружения любимых телепрограмм на привычном месте, необходимо просто выключить и снова включить приставку, перенастройка пройдет автоматически. Также можно запустить функцию автопоиска каналов или настроить их вручную.