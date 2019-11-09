В Саратове открывается выставка «В.А. Пыпина: «Если рушится все, нужно жить духовными ценностями»

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Это совместный проект Музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского, Российского государственного архива литературы и искусства (г.Москва), «Мемориального музея «Разночинный Петербург» (г.Санкт-Петербург), Театра юного зрителя им. Ю.П.Киселева (г.Саратов). Он осуществлен при поддержке Фонда «История Отечества».Выставка основана на дневниковых записях и эпистолярном наследии Веры Александровны Пыпиной, старшей дочери известного литературоведа, этнографа, академика Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук А.Н.Пыпина, двоюродной племянницы Н.Г.Чернышевского. Еще при жизни отца она стала его ближайшей помощницей, а впоследствии хранительницей его богатейшего архива, который включал в себя рукописи, личные вещи Пыпиных и Чернышевских.Вера Александровна родилась 28 марта 1864 года, спустя год после выхода в свет известного романа Н.Г.Чернышевского «Что делать?», и была названа именем главной героини. В судьбе В.А. Пыпиной отразилась и драма Первой мировой войны, и череда революций, и трагические событиям войны Гражданской. Старый мир рушился, увлекая за собой миры и судьбы отдельных людей. Важен был жизненный выбор, и для нее он оказался соотнесен со словами отца, которые она вспоминала в трудные минуты жизни: «Если рушится все, нужно жить духовными ценностями». Дневниковые записи, вновь открытые документы, эпистолярии очевидцев и участников событий тех лет позволят представить картину грозной эпохи как совокупность частных историй, складывающихся в единый поток истории страны.Вера Александровна окончила Василеостровскую гимназию и Педагогические курсы Санкт-Петербургских женских гимназий, преподавала в Павловском институте. Талантливая художница, она в 1895 г. создала мастерскую световых картин «В.А.Беренштам». Осознавая масштаб личности Н.Г.Чернышевского, в сложные послереволюционные годы, В.А. Пыпина стала сподвижником Михаила Николаевича Чернышевского в деле увековечения памяти о Николае Гавриловиче Чернышевском, в организации Дома-музея его имени. В 1920-е гг. она работала внештатным сотрудником музея, куда передала, из архива своего отца, тысячи подлинных документов и рукописей, личные вещи Чернышевских и Пыпиных. При деятельном участии Веры Александровны создавалась первая экспозиция музея 1928 г.На выставке «В.А. Пыпина: «Если рушится все, нужно жить духовными ценностями» (к 100-летию Гражданской войны в России и 100-летию основания музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского)» будут представлены автографы В.А. Пыпиной, личные вещи Чернышевских и Пыпиных, книги с дарственными надписями – одного из создателей Пушкинского дома в г.Санкт-Петербурге Б.Л. Модзалевского и создателя тайного общества «Земля и воля» Н.А. Серно-Соловьевича, М.Н. Чернышевского, сына Н.Г. Чернышевского. Книга последнего находилась в личной библиотеке Н.Г.Чернышевского и в 1926 г. была подарена музею Верой Александровной. На выставке посетитель увидит световые картинки начала XX века, сделанные в мастерской В.А.Пыпиной. Они демонстрировались с помощью «волшебного фонаря». За световые картинки, иллюстрирующие сюжет повести Эрнеста д’Эрвильи «Приключения доисторического мальчика», на выставке «Детский мир» Вера Александровна получила награду – золотую медаль.Вера Александровна, как многие другие представители интеллигенции, вела дневники. Страницы дневника, предоставленные Российским государственным архивом литературы и искусства, экспонируются на выставке впервые. Ее мысли и настроения периода революции и Гражданской войны дают возможность сопоставления суровой всеобщей картины происходящего и личного восприятия героиней тех же реалий, проявления столь же общего неугасимогожелания жить публичной культурной жизнью: посещать публичные лекции, концерты, спектакли, диспуты – все, что составляло неотъемлемую часть жизни Петрограда периода Гражданской войны.Выставка продолжит свою работу до 20 декабря 2019г.