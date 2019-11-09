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Детская сборная команда области достойно выступила на Всероссийском фестивале ГТО

Новости


Сборная команда Саратовской области вернулась в г. Саратов из Международного детского центра «Артек», где состоялся Всероссийский фестиваль (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. Он проходил с 17 октября по 7 ноября.

На железнодорожном вокзале г. Саратова команду встретили первый заместитель министра молодежной политики и спорта области Андрей Абрашин, родные и близкие друзья.

Сборная Саратовской области заняла 1 место в Приволжском федеральном округе и стала пятой среди 83 регионов Российской Федерации. По оценке уровня знаний в области физической культуры и спорта наша команда заняла 4 общекомандное место.

«Это лучший результат с момента проведения этих соревнований. Саратовская область гордится достижениями команды», - отметил Андрей Абрашин. Он наградил спортсменов ценными призами и дипломами за высокие результаты на Всероссийском фестивале.