Опубликованы имена победителей Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
Недавно Генеральная прокуратура Российской Федерации подвела итоги полуфинала данного конкурса и опубликовала их итоги. В этом году конкурс организован для молодежи из Российской Федерации, а также других государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка). Соорганизаторами этого мероприятия выступили компетентные в сфере противодействия коррупции органы государств – участников конкурса. Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагалось подготовить социальную антикоррупционную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!». Прием работ осуществлялся с 1 июня по 1 октября 2019 г. на официальном сайте конкурса http://www.anticorruption.life. Всего в рамках конкурса поступило свыше 22 тысяч плакатов и видеороликов, в том числе почти 5 тысяч конкурсных работ от участников из Российской Федерации.
Пользователи соцсетей недоумевают по поводу странного на их взгляд распределения мест среди победителей в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
В номинации «Лучший видеоролик» первое место заняла работа 34-летнего сотрудника органов ФСИН России (Смоленская область, г. Сафоново) Вячеслава Сергеевича Снегирева «Скажи коррупции: «НЕТ!». Это вызвало у ряда пользователей соцсетей недоумение, ибо при всем уважение к экспертам конкурса и самому победителю, даже на взгляд непритязательного зрителя создается впечатление об отсутствии какой-то творческой составляющей в работе автора.
И наоборот, работа 25-летнего сотрудника Фонда патриотического воспитания граждан «Служу России» Екатерины Сергеевны Бурдаковой «Лекарство против коррупции», которая попала на второе место, заслуживает всяких похвал и похожа на настоящий телевизионный продукт. К слову сказать, в ролике снялись такие известные деятели культуры как Никас Сафронов, Александр Носик, Владимир Вишневский, Андрей Мерзликин, и Павел Деревянко. Возможно, конкурсную комиссию задели несколько резкие высказывания участников видеоклипа. В частности, Павел Деревянко высказал мысль, что в России «если даже честный человек приходит во власть, в бизнес или политику, то он просто там не уживается».
Как бы там ни было, мы поздравляем всех участников и победителей данного конкурса. Торжественная церемония награждения победителей международного конкурса состоится в Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря 2019 года в 14 часов в здании Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» (https://efir.genproc.gov.ru). Работы участников можно посмотреть и оценить по этой ссылке http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1726596
Лучшие работы конкурсантов, отобранные национальными конкурсными комиссиями государств – участников конкурса, размещены на сайте конкурса в разделе «Работы конкурсантов» (http://www.anticorruption.life/works/).
В настоящее время государствами-участниками конкурса подведены итоги национальных этапов международного конкурса. Так, по мнению Национальной конкурсной комиссии Российской Федерации, места распределились следующим образом:
В номинации «Лучший плакат»:
I место – работа 19-летнего студента Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса (г. Пенза) Александра Сергеевича Юндина «Коррупцию побеждают люди!»;
II место – работа 22-летней студентки Московского политехнического университета (г. Москва) Станиславы Владимировны Кузнецовой «Все прозрачнее, чем ты думаешь»;
III место – работа 33-летнего руководителя рекламной компании (Краснодарский край, г. Новороссийск) Виктора Геннадьевича Крючкова «Шоколадка – это тоже взятка».
III место – работа 30-летнего сотрудника органов ФСИН России (Ставропольский край, г. Пятигорск) Дмитрия Владимировича Селиванова «Отмыть, но не отмыться».
По Правилам проведения конкурса полуфиналисты, занявшие первые места в названных номинациях, становятся участниками международного этапа конкурса.
После завершения голосования членов международного жюри станут известны победители и призеры конкурса (не ранее 15 ноября 2019 г.).
Торжественная церемония награждения победителей международного конкурса состоится в Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря 2019 года в 14 часов в здании Генеральной прокуратуры Российской Федерации.