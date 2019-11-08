Опубликованы имена победителей Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

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Пользователи соцсетей недоумевают по поводу странного на их взгляд распределения мест среди победителей в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».В номинации «Лучший видеоролик» первое место заняла работа 34-летнего сотрудника органов ФСИН России (Смоленская область, г. Сафоново) Вячеслава Сергеевича Снегирева «Скажи коррупции: «НЕТ!». Это вызвало у ряда пользователей соцсетей недоумение, ибо при всем уважение к экспертам конкурса и самому победителю, даже на взгляд непритязательного зрителя создается впечатление об отсутствии какой-то творческой составляющей в работе автора.И наоборот, работа 25-летнего сотрудника Фонда патриотического воспитания граждан «Служу России» Екатерины Сергеевны Бурдаковой «Лекарство против коррупции», которая попала на второе место, заслуживает всяких похвал и похожа на настоящий телевизионный продукт. К слову сказать, в ролике снялись такие известные деятели культуры как Никас Сафронов, Александр Носик, Владимир Вишневский, Андрей Мерзликин, и Павел Деревянко. Возможно, конкурсную комиссию задели несколько резкие высказывания участников видеоклипа. В частности, Павел Деревянко высказал мысль, что в России «если даже честный человек приходит во власть, в бизнес или политику, то он просто там не уживается».Как бы там ни было, мы поздравляем всех участников и победителей данного конкурса. Торжественная церемония награждения победителей международного конкурса состоится в Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря 2019 года в 14 часов в здании Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» (https://efir.genproc.gov.ru). Работы участников можно посмотреть и оценить по этой ссылке http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1726596Лучшие работы конкурсантов, отобранные национальными конкурсными комиссиями государств – участников конкурса, размещены на сайте конкурса в разделе «Работы конкурсантов» (http://www.anticorruption.life/works/).В настоящее время государствами-участниками конкурса подведены итоги национальных этапов международного конкурса. Так, по мнению Национальной конкурсной комиссии Российской Федерации, места распределились следующим образом:I место – работа 19-летнего студента Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса (г. Пенза) Александра Сергеевича Юндина «Коррупцию побеждают люди!»;II место – работа 22-летней студентки Московского политехнического университета (г. Москва) Станиславы Владимировны Кузнецовой «Все прозрачнее, чем ты думаешь»;III место – работа 33-летнего руководителя рекламной компании (Краснодарский край, г. Новороссийск) Виктора Геннадьевича Крючкова «Шоколадка – это тоже взятка».III место – работа 30-летнего сотрудника органов ФСИН России (Ставропольский край, г. Пятигорск) Дмитрия Владимировича Селиванова «Отмыть, но не отмыться».По Правилам проведения конкурса полуфиналисты, занявшие первые места в названных номинациях, становятся участниками международного этапа конкурса.После завершения голосования членов международного жюри станут известны победители и призеры конкурса (не ранее 15 ноября 2019 г.).Торжественная церемония награждения победителей международного конкурса состоится в Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря 2019 года в 14 часов в здании Генеральной прокуратуры Российской Федерации.