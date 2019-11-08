Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой отметил 90-летний юбилей

просмотров: 105

Центр является одним из старейших учреждений культуры и вносит огромный вклад в сохранение и развитие традиций народного творчества Саратовской области.В этот день коллектив Центра поздравили первые лица области, партнеры, руководители учреждений социальной, правоохранительной и сферы культуры, предприятий, в числе почетных гостей – заслуженные работники культуры РФ, бывшие руководители и ветераны учреждения.Для гостей была подготовлена большая фотовыставка «Центр народного творчества в делах и лицах», знакомящая с многолетней историей Центра творчества от 1930-х годов до настоящего времени, на двух больших мониторах, сменяя друг друга, демонстрировались более 800 фотографий, работала фото-зона, где все желающие могли сделать на память фотографии с ожившими скульптурами. Свое музыкальное приветствие гостям подарил эстрадный оркестр «Универсал-бенд» Центра народного творчества Энгельсского района, в исполнении которого звучали джазовые и эстрадные композиции.В первой части юбилейной программы зрители увидели 15-минутный фильм, рассказывающий о проделанной сотрудниками Центра работе за пять лет, о самых масштабных мероприятиях, по которым нашу область знают и любят далеко за ее пределами, а также театрализованное представление с участием всех сотрудников Центра.