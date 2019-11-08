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В Саратове открылась выставка «Зеркала времен»

Новости


В Городском центре им. П.А. Столыпина продолжают знакомить жителей и гостей города с известными художниками, на этот раз состоялось открытие выставки картин саратовскогомастера Сергея Королева «Зеркала времен».

Вернисаж можно посетить с 9:00 до 18:00 каждый будний день до конца года бесплатно по адресу: ул. Первомайская, д. 47/53.

В экспозицию вошли лучшие работы художника лирической направленности, на выставке можно увидеть природныеи городские пейзажи, выполненные в различных акварельных техниках. Также вниманию зрителей представят зарисовки, сделанные на основе верблюжьего молока, и картины на уникальной бумаге ручной работы.

По словам автора, большое внимание он уделяет поверхности произведения, картинной плоскости, которая имеет большое значение для формирования пространства, а характер композиций и особое решение поверхности формируют специфическую динамику полотен.