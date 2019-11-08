Саратовские спортсмены стали победителями Кубка Черного моря по sup-серфингу
С 01 по 04 ноября в г. Сочи проходил Кубок Черного моря по sup-серфингу, который проводится уже в четвертый раз.
В нем приняли участие около 50 спортсменов из 16 городов России.
Саратов в этих соревнованиях представляла региональная федерация сапсерфинга и клуб любителей сапбординга «SupSaratov». Соревнования проводились в нескольких дисциплинах.
Так, в технической гонке в категории «любители» первое место занял саратовский спортсмен Сергей Синельник. В дисциплине «марафон» саратовцы завоевали 5 и 6 место, а сборная команда Саратовской и Самарской областей заняла 4-е место в гонках на 4-местных сапбордах.