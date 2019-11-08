8 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
14:35 | 08 ноября
Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой отметил 90-летний юбилей
13:44 | 08 ноября
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12:59 | 08 ноября
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12:26 | 08 ноября
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11:37 | 08 ноября
Саратовские врачи рассказали студентам о вреде наркотиков
10:40 | 08 ноября
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09:48 | 08 ноября
ПФР напоминает: материнский капитал можно направить на оплату детского сада
09:01 | 08 ноября
На Большой сцене ТЮЗа Киселёва состоится премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «БУРЯ»
23:07 | 07 ноября
О необходимости профилактики «серого» рынка алкогольной продукции заявляют сибирские пивовары
17:00 | 07 ноября
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Саратовские врачи рассказали студентам о вреде наркотиков

Новости


Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики провели профилактическую дискуссию «Мы против наркотиков» для студентов одного из колледжей Энгельса.

Врачи рассказали о медицинских и социальных последствиях наркомании, продемонстрировали видеоролики профилактической направленности. Студенты принимали активное участие в обсуждении темы занятия, задавали интересующие вопросы.

Всего в акции приняли участие более 90 человек. Профилактическая работа будет продолжена.
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