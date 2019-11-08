Саратовские врачи рассказали студентам о вреде наркотиков
Специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики провели профилактическую дискуссию «Мы против наркотиков» для студентов одного из колледжей Энгельса.
Врачи рассказали о медицинских и социальных последствиях наркомании, продемонстрировали видеоролики профилактической направленности. Студенты принимали активное участие в обсуждении темы занятия, задавали интересующие вопросы.
Всего в акции приняли участие более 90 человек. Профилактическая работа будет продолжена.