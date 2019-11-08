В Саратове вновь выступят звезды мирового балета

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В нашем городе соберутся артисты ведущих театров России, Италии, Германии и Кубы.Откроется проект 1 декабря премьерой саратовского спектакля «Щелкунчик» П. Чайковского. 4 декабря в балете «Дон Кихот» выступят прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина и премьерНационального балета Кубы и Балета Ниццы (Франция) Луис Валле. В «Лебедином озере» 7 декабря главные партии исполнятприма-балерина и премьер театра Ла Скала (Милан, Италия) Мартина Ардуино и Марко Агостино.Завершит проект 8 декабря гала-концерт, в котором наряду с саратовскими танцовщиками выступят ведущие солисты балета Большого театра России Алена Ковалева и Якопо Тисси (Италия), солисты балета Московского Музыкального театра им. Станиславского Жанна Губанова и Егор Алферов, прима-балерина и солист балета Михайловского театра Екатерина Борченко и Эрнест Латыпов, солистка Берлинского государственного балета Эвелина Годунова и премьер Баварского и Берлинского государственного балета Алехандро Виреллес.Проект «Звезды мирового балета в Саратове» был организован в 2013 году. Ежегодно он становится уникальным культурным событием нашего региона, объединяющим на одной сцене артистов из разных стран, признанных мастеров и восходящих звезд мирового балета. Программа проекта всегда сочетает в себе классическую и авангардную хореографию, редкие образцы балетного наследия и абсолютные премьеры.