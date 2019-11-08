ПФР напоминает: материнский капитал можно направить на оплату детского сада

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Напомним, что с 1 января 2018 года в популярную государственную программу поддержки семей с детьми были внесены изменения, благодаря которым оплатить детский сад средствами МСК можно не дожидаясь, пока малышу исполнится три года. При этом материнский капитал разрешается использовать и на старшего ребенка, если он посещает дошкольное учреждение.Для оплаты образования детей в других организациях, имеющих право предоставления образовательных услуг (школах, колледжах и вузах), как и прежде, нужно дождаться достижения ребенком трехлетнего возраста. Материнским капиталом можно оплатить как обучение, так и проживание ребенка в общежитии на период учебы его в колледже или вузе. Для этого владелец сертификата заключает договор найма жилого помещения с учебным заведением, предоставляющим общежитие.Упрощены также требования к статусу организации, предоставляющей образовательные услуги, куда будут направляться средства. Как и прежде, она должна находиться на территории РФ и иметь лицензию на оказание образовательных услуг, при этом учебным программам государственная аккредитация больше не требуется.Кроме образования детей средства материнского (семейного) капитала (в 2019 году это 453 026 рублей) можно направить также на улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) второго ребенка.Подробнее о том, как получить и как распорядиться материнским (семейным) капиталом, а также, какие документы необходимо предоставить, можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «Гражданам – Получателям МСК».