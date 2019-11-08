На Большой сцене ТЮЗа Киселёва состоится премьера спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «БУРЯ»

просмотров: 101

Саратовский ТЮЗ им. Ю.П. Киселёва в ноябре представит на Большой сцене премьеру для подростков старше 12 лет по пьесе Уильяма Шекспира «Буря», одной из самых сказочных и необычных пьес английского классика. Режиссёр-постановщик из Москвы Наталья Шумилкина предложила использовать для постановки в ТЮЗе новый перевод пьесы, созданный Татьяной Тульчинской, известным театральным переводчиком, автором драматических адаптаций и инсценировок, в том числе для юной аудитории. Татьяна Тульчинская не просто перевела пьесу, но и адаптировала её специально для ТЮЗов, чтобы спектакль по этому тексту был понятен и интересен современным детям и подросткам.«Буря» — одна из последних пьес Шекспира, действие которой уносит зрителя в сказочный и волшебный мир. Предательство родного брата когда-то привело миланского герцога Просперо и его дочь Миранду на затерянный в море остров. Годами Просперо изучал на острове волшебные книги и превратился в мудрого кудесника, повелителя духов. Просперо призывает на помощь могущественного духа по имени Ариэль и зачаровывает экипаж целого корабля, на котором плывёт неаполитанский король Алонзо в сопровождении предателя-Антонио... Спустя годы заточения судьба предоставляет изгнаннику Просперо шанс добиться торжества справедливости.Магический мир «Бури» и других поздних пьес великого англичанина можно назвать «истоками» популярного литературного жанра «фэнтези». Наполненная волшебством пьеса на протяжении веков бросает вызов театру — как же воплотить на сцене все чудеса, рождённые магией Просперо и фантазией Шекспира?Постановочная группа из Москвы во главе с режиссёром Натальей Шумилкиной готовит зрителям множество сюрпризов, цирковых трюков, полётов, других театральных спецэффектов, с помощью которых надеется заново открыть творчество великого английского драматурга для современных подростков. Работать над постановкой будет команда, которая известная саратовским зрителям по спектаклю «Последний папа» по пьесе польского драматурга Михала Вальчака.В прошлом году этот спектакль с успехом открывал программу престижного IV Международного детского театрального фестиваля «МАРШАК» в Воронеже.Воссоздавать на сцене волшебный остров Просперо, а также воплощать в костюмах образы бестелесных духов и благородных герцогов будет художник-постановщик Мария Утробина, создавать особую атмосферу чуда артистам и режиссёру поможет специально написанная музыка от театрального композитора Ивана Волкова. Художником по свету вновь выступит Тарас Михалевский, автор светового решения многих крупных премьер ТЮЗа последних лет, включая спектакль-феерию «Майская ночь». К команде присоединяются также московский хореограф-постановщик Лика Шевченко и актёр театра хореограф Алексей Кривега, чтобы дополнить текст Шекспира не менее выразительным пластическим языком тела.