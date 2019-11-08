О необходимости профилактики «серого» рынка алкогольной продукции заявляют сибирские пивовары
Представитель компании «Балтика» выступил на сессии «Профилактика незаконного оборота пивоваренной продукции» в рамках II Новосибирского торгового форума.
Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, компания «Балтика», часть Carlsberg Group, заявил о необходимости обеспечения честной конкуренции для добросовестных участников пивоваренного рынка, системных мер их поддержки и цивилизованных подходов ведения бизнеса, а также усиления профилактики нелегального производства и оборота пива.
Его поддержали многие участники встречи, отметив, что для этого следует расширить взаимодействие представителей отрасли, государства и профильных ассоциаций. Сибирские пивовары подчеркнули: законодательством создано большое количество ограничительных мер в отрасли, но при этом не хватает механизмов практической реализации контрольно-надзорных функций органов исполнительной власти, создаются условия для преимущества представителей рынка, действующих нелегально. Эти тенденции сильно тревожат игроков индустрии.
Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, компания «Балтика», часть Carlsberg Group, заявил о необходимости обеспечения честной конкуренции для добросовестных участников пивоваренного рынка, системных мер их поддержки и цивилизованных подходов ведения бизнеса, а также усиления профилактики нелегального производства и оборота пива.
Его поддержали многие участники встречи, отметив, что для этого следует расширить взаимодействие представителей отрасли, государства и профильных ассоциаций. Сибирские пивовары подчеркнули: законодательством создано большое количество ограничительных мер в отрасли, но при этом не хватает механизмов практической реализации контрольно-надзорных функций органов исполнительной власти, создаются условия для преимущества представителей рынка, действующих нелегально. Эти тенденции сильно тревожат игроков индустрии.