8 ноября 2019 ПЯТНИЦА
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Двое молодых людей представят Саратовскую область на конкурсе "Студент года"

Новости


Два студента третьего курса Саратовского колледжа кулинарного искусства Алёна Кожевникова (в номинации «Общественник года» и Александр Поплевин (в номинации «Творческая личность года») прошли в очный этап Российской национальной премии «Студент года».

Им предстоит защищать честь региона в Казани с 22 по 26 ноября. В финале участники пройдут конкурсные индивидуальные испытания по каждой номинации: самопрезентация, специальные тестирования, диктанты, открытые уроки и тренировки в школах, решение кейсовых заданий и защита проектов.

В этом году организаторами Российской национальной премии «Студент года» выступили министерство науки и высшего образования России, министерство просвещения России, Федеральное агентство по делам молодежи, Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».