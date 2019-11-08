Сегодня в регионе началась реализация единых социальных проездных билетов на декабрь
7 ноября в Саратовской области официально начинается реализация единых социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан на декабрь 2019 года.
Приобрести билеты можно в любом из 510 пунктов продажи в области.
В Саратове действует 90 точек реализации (все почтовые отделения города, киоски МУПП «Саратовгорэлектротранс», павильоны «Спорт-Сервис», расчетно-кассовые центры УК «Дома Контакт» и «Прогресс» и др.).
С адресами пунктов продажи можно ознакомиться на сайте министерства социального развития области в разделе «Карта пунктов продажи единых социальных проездных билетов».
Напомним, что для приобретения единого проездного билета льготнику необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на получение данной льготы. Приобретать проездной билет может только сам льготник или его законный представитель на основании доверенности.
По всем вопросам приобретения единых социальных проездных билетов следует обращаться в районные учреждения социальной защиты населения и по телефонам «горячей линии»: (845-2) 65-39-22; 44-11-22; 65-33-78.