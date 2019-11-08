Минтранс РФ: водители будут знать, где стоит камера, фиксирующая нарушения ПДД

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В Саратовской области в настоящий момент действует 122 комплекса, в том числе: в г. Саратове - 69, в г. Энгельсе – 10, в г. Балаково – 12, один на мосту Саратов-Энгельс, остальные - на региональных дорогах.Очевидно, что комплексы фотовидеофиксации, установленные на особо аварийных участках, снижают количество дорожно-транспортных происшествий.В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, до 2024 года запланировано увеличение количества оборудования фотовидеофиксации на 211%, а это более 80 стационарных комплексов. Например, в 2020 году запланировано приобретение 12 стационарных комплексов фотовидеофиксации.Кроме того, в рамках проекта «Безопасный город» до 2024 года запланирована установка на территории области еще 50 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.