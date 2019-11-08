В Саратове подведены итоги раскопок на Увеке

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Организаторы обнародовали статистические данные по раскопкам и фестивалю, показали уникальные находки, ранее не представленные широкой общественности, а также рассказали о новом формате проведения фестиваля в 2020 году.Впервые в 2019 году в рамках фестиваля исторической реконструкции «Укек. Один день из жизни средневекового города» силами волонтерского корпуса было проведено анкетирование гостей. Анкеты заполнили 544 человека. О том, какими впечатлениями делились жители и гости Саратова, побывавшие на фестивале, рассказал директор исторического парка «Россия – моя история» Дмитрий Кубанкин.«Нам удалось получить не просто отзывы о фестивальных площадках, но и своеобразную «дорожную карту», с которой мы будем сверяться при подготовке к следующему году. Так, например, стала ясна география фестиваля: по данным анкетирования на Увеке 14 сентября 2019 года побывали гости минимум из 33 городов России. На автомобиле добирались 34% посетителей; 30% приехали на электричке, а бесплатными автобусами воспользовались 26%. Подавляющее число опрошенных поставили за организацию фестиваля оценку от 4 до 5 баллов по пятибалльной шкале. Удивительным оказался факт, что 52% опрошенных были на фестивале впервые. Что касается пожеланий на будущий год, здесь у гостей были разные запросы, связанные как с повышением уровня комфортности пребывания (заасфальтировать дорогу, сделать навесы и лавочки, поставить больше кулеров и т.д.), так и с насыщением исторической и интерактивных площадок (больше мастер-классов, исторических представлений, археологических интерактивов и т.д.)», - привел данные Кубанкин.В 2019 году на фестивале появилась площадка, где можно совершить прогулку по древнему Укеку в виртуальной реальности. Это стало возможно благодаря команде разработчиков из «Creatrix digital group». Эдик Гаспарян, директор компании, рассказал о работе над проектом и дальнейшей цифровизацией находок археологов. Участники пресс-конференции также могли испытать на себе виртуальное погружение в мир Золотой Орды на стенде «Интерактивная археология Укека», представленном в историческом парке.Как рассказал Дмитрий Кубанкин, фестиваль ждут концептуальные изменения, которые повлияют даже на название.«В 2020 году мы планируем сделать основной упор на археологию, реконструкцию и цифровизацию. Наш фестиваль — это живой организм, развивается, идет в ногу со временем и трансформируется. Однозначно будет больше интерактива и возможностей для жителей и гостей города познакомиться с работой археологов, попробовать себя в качестве узкого специалиста, как в рамках фестиваля, так и в течение всего года», - подчеркнул Дмитрий Кубанкин.