В Саратовской области произведено свыше 105 с половиной тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 5 ноября 2019 года в сельскохозяйственных предприятиях произведено 105,6 тыс. тонн молока, что составляет 102,2% к уровню 2018 года. Валовой надой молока за сутки составил 330 тонн (106,5% к уровню прошлого года), надой молока от коровы за сутки составляет 16,4 кг (+1,0 кг к 2018 году).
В производстве молока лидируют Марксовский (49202 т), Базарно-Карабулакский (6816 т), Пугачевский (5976 т), Калининский (5317 т), Татищевский (5264 т) и Новобурасский (4339 т) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (16,4 кг) в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (39,7 кг) и Энгельсского (23,4 кг) муниципальных районов.