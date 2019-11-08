В Саратове открылся бизнес форум для молодежи
С 6 по 13 ноября 2019 года в рамках областного молодежного форума «#ПОКОЛЕНИЕ64» реализуется тематическая образовательная смена по предпринимательству, участниками которой станут 350 обучающихся образовательных организаций и учреждений области в возрасте 14-17 лет.
6 ноября в Региональный центр спортивной подготовки съехалась молодежь из 13-ти муниципальных районов Саратовской области. Программа смены включает в себя обучающие мероприятия по основам предпринимательства, игры на командообразование, деловые игры, а также встречи с молодыми предпринимателями всероссийского и регионального уровней.
В первый день участники смогли познакомиться с выставкой молодежных инновационных проектов и пройти тренинги «Моя команда» и «Целеполагание».