8 ноября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
23:07 | 07 ноября
О необходимости профилактики «серого» рынка алкогольной продукции заявляют сибирские пивовары
17:00 | 07 ноября
Двое молодых людей представят Саратовскую область на конкурсе "Студент года"
16:23 | 07 ноября
Сегодня в регионе началась реализация единых социальных проездных билетов на декабрь
15:37 | 07 ноября
В Саратове подведены итоги раскопок на Увеке
14:53 | 07 ноября
В Саратовской области произведено свыше 105 с половиной тысяч тонн молока
13:39 | 07 ноября
Минтранс РФ: водители будут знать, где стоит камера, фиксирующая нарушения ПДД
12:28 | 07 ноября
В Саратове открылся бизнес форум для молодежи
11:38 | 07 ноября
Создан Деловой клуб Саратовской области РФ и Западно-Казахстанской области Республики Казахстан
10:48 | 07 ноября
Свыше девяти тысяч саратовских семей получают выплату на первенца в размере 9022 рубля
09:52 | 07 ноября
В Саратовской консерватории пройдет благотворительный концерт, посвященный Гербу России
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратове открылся бизнес форум для молодежи

Новости


С 6 по 13 ноября 2019 года в рамках областного молодежного форума «#ПОКОЛЕНИЕ64» реализуется тематическая образовательная смена по предпринимательству, участниками которой станут 350 обучающихся образовательных организаций и учреждений области в возрасте 14-17 лет.

6 ноября в Региональный центр спортивной подготовки съехалась молодежь из 13-ти муниципальных районов Саратовской области. Программа смены включает в себя обучающие мероприятия по основам предпринимательства, игры на командообразование, деловые игры, а также встречи с молодыми предпринимателями всероссийского и регионального уровней.

В первый день участники смогли познакомиться с выставкой молодежных инновационных проектов и пройти тренинги «Моя команда» и «Целеполагание».
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