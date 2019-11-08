Свыше девяти тысяч саратовских семей получают выплату на первенца в размере 9022 рубля
В Саратовской области продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».
На сегодняшний день 9223 саратовских семей получают ежемесячную выплату в размере 9022 рубля, положенную родителям при рождении (усыновлении) первого ребёнка, из них 3311 семей получают выплату на детей, рожденных в 2019 году.
Оформить льготу молодым семьям помогают специалисты органов социальной поддержки населения. Сотрудники УСПН проводят масштабную разъяснительную работу с населением, выезжают в отдаленные населенные пункты района с бесплатными консультациями для граждан.