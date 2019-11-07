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В Саратовской консерватории пройдет благотворительный концерт, посвященный Гербу России

Новости
В Саратовской консерватории пройдет благотворительный концерт, посвященный Гербу России

20 ноября в Большом зале консерватории 56-й благотворительный концерт проекта Детской школы искусств № 8 «Орган-в подарок детям» будет посвящён годовщине подписания Указа о Государственном гербе Российской Федерации. Герб России – один из главных государственных символов России, наряду с флагом и гимном, он символизирует могущество и единство Российского государства.

Следуя традициям Проекта посвящать концерты славным датам истории России, ректор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Председатель Общественной палаты МО «Город Саратов» А.Г. Занорин и Советник министра культуры Саратовской области, главный психолог регионального министерства образования Саратовский С.В.постарались в программе «Россия - родина моя» представить основные национальности, населяющие Саратовскую область.

Откроет концерт совместное выступление ведущего финского органиста, профессора Академии музыки им. Яна Сибелиуса, директора международного органного фестиваля в г. Турку, Председателя Совета органистов Европы Вилле Урпонена с фольклорным ансамблем «Родник» Детской школы искусств № 8 (руководитель Гриценко Ирина Юрьевна, концертмейстер Мельников Владимир Алексеевич).

Продолжат концерт лучшие студенты Народной артистки РФ, профессора Елены Андреевны Сапоговой и кафедры народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, лауреаты международных и всероссийских конкурсов - Марат Азиханов со свадебной татарской народной песней «Аэрылмагыз», Мария Крылова с мордовской народной песней «Умарина» («Яблонька»), Ольга Дубровина с украинской народной песней «Вiсока вiрба», Василиса Карякина с русской народной песней-веснянкой «Весна красна».

Завершит концерт выступление Народного хора кафедры народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова (руководитель – Галина Бурданова, хормейстер – Мария Бондаренко). Ведущей вечера выступит Вероника Блинова.

Руководитель проекта – директор МБУДО «ДШИ № 8», кандидат искусствоведения Белоцерковский Олег Вениаминови