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Посол Франции посетит с официальным визитом Саратовскую область

Новости


8-9 ноября область посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Российской Федерации госпожа Сильви Берманн.

Цель ее визита – развитие всестороннего сотрудничества с Саратовской областью, а также участие в праздновании 15-летия общественной организации «Альянс Франсез–Саратов».

В рамках визита посол 8 ноября встретится с руководством региона, посетит мемориальный комплекс в Парке Победы на Соколовой горе, где возложит цветы в знак памяти о совместной борьбе советского и французского народа с нацизмом. Также госпожа Берманн посетит музей боевой и трудовой славы, а также Национальную деревню народов Саратовской области.

Кроме того, планируется осмотр выставки французского художника Жан-Марка Годеса «Книги жизни» («Livres en vie») в Саратовской областной универсальной научной библиотеке. Здесь же пройдет встреча с известным саратовским историком В.П. Тотфалушиным, на протяжении многих лет изучающим период наполеоновских войн и роль саратовской земли в Отечественной войне 1812 года.

Также в программе визита — экскурсия по историческому парку «Россия — моя история» и официальное открытие фестиваля французских фильмов «Culture VR: FR».

После этого госпожа Берманн посетит художественный музей имени А.Н. Радищева.

Завершится первый день визита просмотром постановки Саратовского государственного академического театра драмы им. И.А. Слонова по пьесе французского драматурга Жан-Люка Лагарса «Правила поведения в современном обществе». Постановщиком выступил французский режиссер Станислав Рокет, который сотрудничает с саратовской Драмой с 2016 года.

9 ноября посол возложит цветы к мемориальной доске «русского француза» Николая Савэна на улице Дзержинского, 29.