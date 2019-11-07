7 ноября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
09:52 | 07 ноября
В Саратовской консерватории пройдет благотворительный концерт, посвященный Гербу России
09:00 | 07 ноября
Посол Франции посетит с официальным визитом Саратовскую область
17:15 | 06 ноября
ПФР: двенадцать тысяч жителей Саратовской области официально стали предпенсионерами
15:53 | 06 ноября
Школьники Саратова и Пензы принимают участие в вузовском конкурсе «СоциУМ"
15:00 | 06 ноября
В социальных сетях появился ролик про концессию теплосетей
14:05 | 06 ноября
В Музее Победы создается масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы»
13:11 | 06 ноября
В минувшие сутки в Саратовской области горели три частных дома
12:18 | 06 ноября
Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» начинает традиционную акцию «В Новый год – без долгов!»
11:25 | 06 ноября
Саратовские гребцы успешно выступают на международных соревнованиях
10:37 | 06 ноября
Против гриппа привито почти 880 тысяч жителей Саратовской области
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

ПФР: двенадцать тысяч жителей Саратовской области официально стали предпенсионерами

Новости
ПФР: двенадцать тысяч жителей Саратовской области официально стали предпенсионерами

В 2019 году Пенсионный фонд запустил сервис информирования, через который предоставляются сведения о тех, кто достиг предпенсионного возраста. За это время в Саратовской области статус предпенсионера был подтвержден уже более 12 тысячам жителей региона.

Напомним, что предпенсионный возраст наступает за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Так, в 2019 году гражданами предпенсионного возраста являются женщины, достигшие возраста 51 год, рожденные с 1964 по 1968 год, и мужчины, достигшие возраста 56 лет (1959 – 1963г.р.). Это касается лиц, выходящих на пенсию по общим основаниям. При определении статуса предпенсионера в отношении лиц, претендующих на досрочное назначение пенсии по старости, применяются дополнительные критерии.

Предпенсионеры при определенных условиях имеют право на ряд льгот, таких как повышенный размер пособия по безработице, льготы по диспансеризации, налоговые льготы и другие. Чтобы их оформить, гражданину не обязательно самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд за документом, подтверждающим статус предпенсионера. Достаточно подать заявление в соответсвующее ведомство, предоставляющее льготу. Благодаря защищенным электронным каналам связи, статус предпенсионера будет подтвержден в рамках межведомственного взаимодействия.

Работодатели получают сведения о работниках предпенсионного возраста в электронном виде в рамках соглашений об информационном взаимодействии. Также в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru работает электронный сервис, который позволяет самостоятельно заказать справку об отнесении к категории предпенсионеров. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

Кроме этого, подтвердить льготный статус предпенсионер может лично, обратившись в Управление ПФР или МФЦ.