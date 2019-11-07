В социальных сетях появился ролик про концессию теплосетей.

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В видео доступно и с юмором рассказывается о переменах, которые ожидают саратовцевСегодня, 6 ноября, в группе «Типичный Саратов» в соцсети «ВКонтакте» появился видеоролик про предстоящую концессию теплосетей.«В ближайшие дни будет подписано концессионное соглашение в отношении теплосетей. Как изменятся тарифы? И только ли их коснутся перемены? Смотрите видео», - сообщается в публикации.В ролике рассказывается, что сейчас в городе имеется несколько теплокомпаний, обслуживающих Саратов. 80% города обслуживает «Т Плюс», 3% - муниципальное предприятие, 17% - иные организации.С юмором и иронией в видео говорится об изношенных коммунальных сетях, отсутствии летом горячей воды, отключении зимой отопления из-за аварий.Также в ролике сообщается о том, какие позитивные перемены ожидаются от заключения концессионного соглашения, и о том, насколько изменится тариф, сравнивая разницу в размере По информации авторов видео, общий объем капитальных вложений ПАО «Т Плюс» составит порядка 10 млрд. рублей.