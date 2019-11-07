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Школьники Саратова и Пензы принимают участие в вузовском конкурсе «СоциУМ"

Новости


Первые дни школьных каникул для гостей Поволжского института управления РАНХиГС - учащихся 9-11 классов - начались с образовательной (тренировочной) сессии в рамках Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС по обществознанию «СоциУМ».

Конкурс «СоциУМ» призван выявить наиболее подготовленную молодежь в области обществознания, имеющих целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей.

Конкурс проходит по следующим секциям:

- Политическая сфера

- Правовая сфера

- Экономическая сфера

- Социальная сфера.

В рамках образовательной сессии участники конкурса из Саратовской и Пензенской областей прослушали лекции раздела «Человек и общество», а также узнали об основах сдачи ЕГЭ по обществознанию и его особенностях. Продолжилась сессия лекцией из раздела «Политика».

Старшеклассники, не успевшие оставить заявку на участие в конкурсе и образовательных сессиях, могут сделать это на сайте Института.

Отметим, что победители конкурса «СоциУМ» получают дополнительные 7 баллов при поступлении в Президентскую академию в рамках учета индивидуальных достижений.

Подробную информацию о мероприятиях, конкурсах и проектах, проводимых Поволжским институтом управления РАНХиГС, можно получить, посетив приемную комиссию ПИУ РАНХиГС.
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