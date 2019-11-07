Школьники Саратова и Пензы принимают участие в вузовском конкурсе «СоциУМ"
Первые дни школьных каникул для гостей Поволжского института управления РАНХиГС - учащихся 9-11 классов - начались с образовательной (тренировочной) сессии в рамках Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС по обществознанию «СоциУМ».
Конкурс «СоциУМ» призван выявить наиболее подготовленную молодежь в области обществознания, имеющих целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей.
Конкурс проходит по следующим секциям:
- Политическая сфера
- Правовая сфера
- Экономическая сфера
- Социальная сфера.
В рамках образовательной сессии участники конкурса из Саратовской и Пензенской областей прослушали лекции раздела «Человек и общество», а также узнали об основах сдачи ЕГЭ по обществознанию и его особенностях. Продолжилась сессия лекцией из раздела «Политика».
Старшеклассники, не успевшие оставить заявку на участие в конкурсе и образовательных сессиях, могут сделать это на сайте Института.
Отметим, что победители конкурса «СоциУМ» получают дополнительные 7 баллов при поступлении в Президентскую академию в рамках учета индивидуальных достижений.
Подробную информацию о мероприятиях, конкурсах и проектах, проводимых Поволжским институтом управления РАНХиГС, можно получить, посетив приемную комиссию ПИУ РАНХиГС.