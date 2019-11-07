7 ноября 2019 ЧЕТВЕРГ
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В Музее Победы создается масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы»
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В Музее Победы создается масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы»

Новости


На базе главного военно-исторического музея страны – московского Музея Победы - создается уникальный программно-технологический комплекс для сбора, обработки и хранения информации о тех, кто в годы Великой Отечественной войны боролся с нацизмом.

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» - это цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, внесших личный вклад в Великую Победу.

В отличие от архива, где информацию о человеке можно получить только по специальному запросу, в музее будет создана масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы». С ее помощью каждый сможет получить интерактивный доступ к базе данных депозитария.

Внести в депозитарий информацию о своих родственниках, знакомых и земляках может любой желающий. Для этого необходима фотография человека (или ее электронная копия), а также информация о годах жизни и том, где он воевал или работал во время войны. Присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из семейного архива в исторический депозитарий можно через официальный сайт проекта – https://historydepositarium.ru/.

За более подробной информацией следует обращаться по тел. 8-499-449-81-07.
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