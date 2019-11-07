В Музее Победы создается масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы»

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Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» - это цифровой банк данных, фотографий и личных историй миллионов людей, внесших личный вклад в Великую Победу.В отличие от архива, где информацию о человеке можно получить только по специальному запросу, в музее будет создана масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы». С ее помощью каждый сможет получить интерактивный доступ к базе данных депозитария.Внести в депозитарий информацию о своих родственниках, знакомых и земляках может любой желающий. Для этого необходима фотография человека (или ее электронная копия), а также информация о годах жизни и том, где он воевал или работал во время войны. Присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из семейного архива в исторический депозитарий можно через официальный сайт проекта – https://historydepositarium.ru/.За более подробной информацией следует обращаться по тел. 8-499-449-81-07.