В минувшие сутки в Саратовской области горели три частных дома
Вчера на пульт «01» города Пугачева поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в селе Старая Порубежка. Площадь пожара составила 50 кв.м. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
Вчера в 11 часов загорелся частный деревянный дом на улице Пристанской в Кировском районе. Площадь пожара составила восемь "квадратов". На тушение выезжали 4 единицы техники, 19 человек личного состава.
В 14 ч. 25 м. на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в пристройке частного дома на улице Стрелковая в Октябрьском районе. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. На тушение выезжали 4 единицы техники, 11 человек личного состава.