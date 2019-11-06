6 ноября 2019 СРЕДА
Новости
14:05 | 06 ноября
В Музее Победы создается масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы»
13:11 | 06 ноября
В минувшие сутки в Саратовской области горели три частных дома
12:18 | 06 ноября
Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» начинает традиционную акцию «В Новый год – без долгов!»
11:25 | 06 ноября
Саратовские гребцы успешно выступают на международных соревнованиях
10:37 | 06 ноября
Против гриппа привито почти 880 тысяч жителей Саратовской области
09:49 | 06 ноября
В «Ночи искусств» приняли участие свыше 14,5 тысяч жителей Саратовской области
09:00 | 06 ноября
Учащиеся 8-11 классов представят профессии будущего
22:05 | 05 ноября
«Ситилинк»: что повлияло на восстановление спроса на индивидуальную сборку ПК
17:10 | 05 ноября
Александр Галибин представит в Саратове художественный фильм "Сестренка"
16:19 | 05 ноября
Абонентов Кировского района предупреждают об отключении воды
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В минувшие сутки в Саратовской области горели три частных дома

Новости



Вчера на пульт «01» города Пугачева поступил сигнал о пожаре в частном деревянном доме в селе Старая Порубежка. Площадь пожара составила 50 кв.м. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации печи. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

Вчера в 11 часов загорелся частный деревянный дом на улице Пристанской в Кировском районе. Площадь пожара составила восемь "квадратов". На тушение выезжали 4 единицы техники, 19 человек личного состава.

В 14 ч. 25 м. на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в пристройке частного дома на улице Стрелковая в Октябрьском районе. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. На тушение выезжали 4 единицы техники, 11 человек личного состава.

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