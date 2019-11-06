Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» начинает традиционную акцию «В Новый год – без долгов!»

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В этом году она проходит в четвертый раз, но в новом формате. По просьбе клиентов впервые в рамках новогодней акции будут списаны пени за просроченные платежи.Стать участниками акции могут все физические лица-потребители коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, находящиеся на прямых расчетах с Саратовским филиалом «Т Плюс» в г. Саратове, Энгельсе и Балакове.В начале декабря клиенты энергокомпании вместе со счетом-извещением за ноябрь получат платежный документ на предоплату за декабрь. Для участия в акции до 31 декабря 2019 года клиентам необходимо: погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы и внести досрочный платеж за декабрь.Подробную информацию об условиях акции можно получить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам в Саратове: 8 (8452) 24-51-54, в Энгельсе: 8 (8453) 54-42-75, в Балакове: (8453) 32-20-20, 8-800-100-10-12 и в офисах продаж.