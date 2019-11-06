Саратовские гребцы успешно выступают на международных соревнованиях

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Соревнования собрали 500 гребцов из 27 стран, что сделало их крупнейшей регатой по прибрежной гребле за пределами Европы.На чемпионате было разыграно семь комплектов медалей: в одиночках, парных двойках и четверках, а также среди смешанных экипажей двоек парных.Россию на чемпионате мира представило восемь спортсменов в четырех экипажах, в состав которых вошла спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница областной школы по гребному спорту, Заслуженный мастер спорта России Юлия Иноземцева. 3 ноября в экипаже четверки парной с рулевым Юлия завоевала серебряную медаль чемпионата мира.С 31 октября по 4 ноября в г. Нинбо (Китай) проходил Кубок мира ICF по гребле на лодках "Дракон". В соревнованиях участвовали 34 команды из 29 стран мира.В составе сборной команды России в соревнованиях принял участие саратовский гребец Сергей Неловко.В классе лодок Д-20 он завоевал 2 медали: на дистанции 500 метров- бронзовую, на дистанции 200 метров-серебряную.Подготовил спортсмена тренер областной спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ Неловко Алексей Викторович, - сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.