Саратовские гребцы успешно выступают на международных соревнованиях
С 31 октября по 3 ноября в Гонконге, в гавани Виктория, прошел чемпионат мира по прибрежной гребле.
Соревнования собрали 500 гребцов из 27 стран, что сделало их крупнейшей регатой по прибрежной гребле за пределами Европы.
На чемпионате было разыграно семь комплектов медалей: в одиночках, парных двойках и четверках, а также среди смешанных экипажей двоек парных.
Россию на чемпионате мира представило восемь спортсменов в четырех экипажах, в состав которых вошла спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница областной школы по гребному спорту, Заслуженный мастер спорта России Юлия Иноземцева. 3 ноября в экипаже четверки парной с рулевым Юлия завоевала серебряную медаль чемпионата мира.
С 31 октября по 4 ноября в г. Нинбо (Китай) проходил Кубок мира ICF по гребле на лодках "Дракон". В соревнованиях участвовали 34 команды из 29 стран мира.
В составе сборной команды России в соревнованиях принял участие саратовский гребец Сергей Неловко.
В классе лодок Д-20 он завоевал 2 медали: на дистанции 500 метров- бронзовую, на дистанции 200 метров-серебряную.
Подготовил спортсмена тренер областной спортивной школы по гребле на байдарках и каноэ Неловко Алексей Викторович, - сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики и спорта.