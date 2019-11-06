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Против гриппа привито почти 880 тысяч жителей Саратовской области

Новости
Против гриппа привито почти 880 тысяч жителей Саратовской области

«В область поставлено 917 тысяч доз вакцины за счет средств федерального бюджета на сумму 161 миллион 704 тысячи рублей. В ближайшее время ожидается поставка еще 163 тысяч доз. Использовано 90,6% от поставленных в область препаратов» - сообщил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.

В настоящее время в области вакцинировано против гриппа почти 880 тысяч человек. Охват населения региона вакцинацией против гриппа на данный момент составил 35,9 %. Основная задача - обеспечить охват вакцинацией не менее 45% населения.

«Особое значение имеет вакцинация лиц из групп риска. Привито 97% медицинских работников, 96% работников образования, 78% работников транспорта, 83% работников коммунального хозяйства. Из числа подлежащих вакцинации студентов вузов и техникумов привито 93%» - отметил Станислав Шувалов.

Иммунизация проводилась выездными бригадами на базе мобильных центров «Здоровья» и в развернутых прививочных пунктах на базе крупных торговых центров. На базе прививочных пунктов вакцинацию прошли более 4 тысяч человек.

Приняты меры по обеспечению готовности медицинских организаций к эпидемическому сезону заболеваемости ОРВИ и гриппом. Более 20 тысяч медицинских работников прошли переподготовку.