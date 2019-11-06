Против гриппа привито почти 880 тысяч жителей Саратовской области
«В область поставлено 917 тысяч доз вакцины за счет средств федерального бюджета на сумму 161 миллион 704 тысячи рублей. В ближайшее время ожидается поставка еще 163 тысяч доз. Использовано 90,6% от поставленных в область препаратов» - сообщил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.
В настоящее время в области вакцинировано против гриппа почти 880 тысяч человек. Охват населения региона вакцинацией против гриппа на данный момент составил 35,9 %. Основная задача - обеспечить охват вакцинацией не менее 45% населения.
«Особое значение имеет вакцинация лиц из групп риска. Привито 97% медицинских работников, 96% работников образования, 78% работников транспорта, 83% работников коммунального хозяйства. Из числа подлежащих вакцинации студентов вузов и техникумов привито 93%» - отметил Станислав Шувалов.
Иммунизация проводилась выездными бригадами на базе мобильных центров «Здоровья» и в развернутых прививочных пунктах на базе крупных торговых центров. На базе прививочных пунктов вакцинацию прошли более 4 тысяч человек.
Приняты меры по обеспечению готовности медицинских организаций к эпидемическому сезону заболеваемости ОРВИ и гриппом. Более 20 тысяч медицинских работников прошли переподготовку.