В «Ночи искусств» приняли участие свыше 14,5 тысяч жителей Саратовской области
С 3 на 4 ноября состоялись мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», которая была приурочена к Дню народного единства. В мероприятиях акции, которые прошли на трех десятках творческих площадок, приняли участие свыше 14 тыс. жителей области.
В музее К.А Федина состоялся увлекательный квест «Даешь изящную жизнь!», прошли интерактивные экскурсии, работала студия креативного творчества «Школа мастеров», прошли мастер-классы.
На площадках исторического парка «Россия – моя история» были представлены различные направления искусства - художественное, литературное, музыкальное и театральное. В фойе работали экспресс–выставки мастер-классы художников, желающие смогли познакомиться с видеоверсией спектакля «Старик и море» студенческого театра «Штурм» Саратовского социально-экономического института - финалиста фестиваля «Театральное Приволжье». Кроме того, здесь же прошло «Литературное кафе», сеансы кукольных представлений «Петрушка. Образ вне времени». Также мероприятия «Ночи искусств» прошли в музеях К.А. Федина, краеведения, этнографическом.
Библиотеки представили книжно-иллюстративные выставки и обзоры, викторины, литературно-музыкальные зарисовки, игровые программы, библиовернисаж.
В театрах прошли творческие встречи, современные постановки и архивные записи спектаклей, выставки, викторины, экскурсии по закулисью.
В рамках акции 3 ноября в 20.00 в виртуальных концертных залах городов Аркадак, Балашов, Вольск, Красноармейск, Пугачев, Ртищево, Хвалынск была осуществлена прямая трансляция выступления ансамбля «Березка» на сцене Концертного зала им.П.И.Чайковского.