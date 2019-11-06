Учащиеся 8-11 классов представят профессии будущего
В Саратовской области подходит к завершению региональный конкурс-выставка «Атлас профессий будущего, которые защитят планету».
Его организаторами выступили областной методический центр по профориентационной работе совместно с кафедрой естественно-научного образования Саратовского областного института развития образования при поддержке администрации Аткарского района области.
Финал конкурса-выставки пройдет 8 ноября в средней школе № 9 г. Аткарск.
Участниками конкурса-выставки станут обучающиеся школ, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования. Финалисты конкурса представят проекты профессий, которые будут актуальны в будущем, а затем примут участие в мастер-классах по IT-технологиям, биологии, менеджменту, экологии, иностранным языкам и экономическим специальностям.