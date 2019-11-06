6 ноября 2019 СРЕДА
Новости
14:05 | 06 ноября
В Музее Победы создается масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы»
13:11 | 06 ноября
В минувшие сутки в Саратовской области горели три частных дома
12:18 | 06 ноября
Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» начинает традиционную акцию «В Новый год – без долгов!»
11:25 | 06 ноября
Саратовские гребцы успешно выступают на международных соревнованиях
10:37 | 06 ноября
Против гриппа привито почти 880 тысяч жителей Саратовской области
09:49 | 06 ноября
В «Ночи искусств» приняли участие свыше 14,5 тысяч жителей Саратовской области
09:00 | 06 ноября
Учащиеся 8-11 классов представят профессии будущего
22:05 | 05 ноября
«Ситилинк»: что повлияло на восстановление спроса на индивидуальную сборку ПК
17:10 | 05 ноября
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Учащиеся 8-11 классов представят профессии будущего

Новости


В Саратовской области подходит к завершению региональный конкурс-выставка «Атлас профессий будущего, которые защитят планету».

Его организаторами выступили областной методический центр по профориентационной работе совместно с кафедрой естественно-научного образования Саратовского областного института развития образования при поддержке администрации Аткарского района области.

Финал конкурса-выставки пройдет 8 ноября в средней школе № 9 г. Аткарск.

Участниками конкурса-выставки станут обучающиеся школ, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования. Финалисты конкурса представят проекты профессий, которые будут актуальны в будущем, а затем примут участие в мастер-классах по IT-технологиям, биологии, менеджменту, экологии, иностранным языкам и экономическим специальностям.