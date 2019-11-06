Александр Галибин представит в Саратове художественный фильм "Сестренка"
Программа "Премьерный кинопоказ" откроет VI открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль».
По информации организаторов, участниками показа станут саратовские школьники. В трех кинозалах «Happy Cinema» они увидят киноленты режиссеров Александра Галибина, Алексея Петрухина и Сарика Андреасяна.
Центральной картиной программы «Премьерный показ» станет х/ф «Сестренка». Сюжет картины повествует о непростом детстве мальчика Ямиля в военные годы. Однажды в его доме появляется девочка Оксана, которую нашел отец Ямиля на фронте и поручил оберегать как родную сестру. Приезд режиссера фильма Александра Галибина для участия в программе «Киновертикали» ожидается 7 ноября.
Кроме того, зрители увидят киноленту «Последнее испытание» (реж. Алексей А.Петрухин, 16+) и картину Сарика Андреасяна «Робо» (6+).