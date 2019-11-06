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Абонентов Кировского района предупреждают об отключении воды

Новости / Новости ЖКХ
Абонентов Кировского района предупреждают об отключении воды


Подача холодного водоснабжения будет приостановлена в связи с проведением работ по подключению новых водопроводных коммуникаций к централизованной системе водоснабжения.

По информации пресс-службы ООО «Концессии водоснабжения – Саратов», отключение запланировано на завтра, 6 ноября. Оно затронет следующих абонентов: ул. Лисина, 1, 3б, 4, 6, 7, 7а, 7б, 8, 10, 11, 11а, 13, 14; ул. Еремина, 1, 3, 5, 7а, 9; ул. Панченко, 1, 2, 4а, 4/5, 5, 6, 6а, 8; ул. Ак.Семенова, 1, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13; ул. Оржевского, 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7; ул. Кузнецова, 7, 9, 11; Бульвар Героев Отечества, 11,13. ЦПРО Саратовской ЕРПЦ, Храм в честь Нерукотворного Образа по ул. Семенова/Еремина; Храм Святителя Спиридона Тримифунтского. Воды по данным адресам не будет с 8.00 до 22.00.

ООО «КВС» напоминает о необходимости в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.