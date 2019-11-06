Саратовский конькобежец завоевал золото и серебро чемпионата России
Турнир по скоростному бегу на коньках на отдельных дистанциях проходил с 31 октября по 3 ноября в конькобежном центре "Коломна".
По информации министерства молодежной политики и спорта области, 2 ноября, в третий день соревнований саратовцы Данила Семериков и Даниил Чмутов приняли участие в дисциплине масс-старт (16 кругов). Данила Семериков выиграл золото масс-старта, Даниил Чмутов занял 4 место.
3 ноября Семериков занял 2 место на дистанции 10000 м.