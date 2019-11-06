6 ноября 2019 СРЕДА
Новости
14:05 | 06 ноября
В Музее Победы создается масштабная мультимедийная экспозиция «Лица Победы»
13:11 | 06 ноября
В минувшие сутки в Саратовской области горели три частных дома
12:18 | 06 ноября
Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» начинает традиционную акцию «В Новый год – без долгов!»
11:25 | 06 ноября
Саратовские гребцы успешно выступают на международных соревнованиях
10:37 | 06 ноября
Против гриппа привито почти 880 тысяч жителей Саратовской области
09:49 | 06 ноября
В «Ночи искусств» приняли участие свыше 14,5 тысяч жителей Саратовской области
09:00 | 06 ноября
Учащиеся 8-11 классов представят профессии будущего
22:05 | 05 ноября
«Ситилинк»: что повлияло на восстановление спроса на индивидуальную сборку ПК
17:10 | 05 ноября
Александр Галибин представит в Саратове художественный фильм "Сестренка"
16:19 | 05 ноября
Абонентов Кировского района предупреждают об отключении воды
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовский конькобежец завоевал золото и серебро чемпионата России

Новости / Главное в спорте / Спорт
Саратовский конькобежец завоевал золото и серебро чемпионата России

Турнир по скоростному бегу на коньках на отдельных дистанциях проходил с 31 октября по 3 ноября в конькобежном центре "Коломна".

По информации министерства молодежной политики и спорта области, 2 ноября, в третий день соревнований саратовцы Данила Семериков и Даниил Чмутов приняли участие в дисциплине масс-старт (16 кругов). Данила Семериков выиграл золото масс-старта, Даниил Чмутов занял 4 место.

3 ноября Семериков занял 2 место на дистанции 10000 м.