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В Саратове в рамках «Киновертикали» состоится открытие памятной доски Анатолию Солоницыну

Новости
В Саратове в рамках «Киновертикали» состоится открытие памятной доски Анатолию Солоницыну

В рамках программы «Киновертикали» 6 ноября состоится торжественное открытие памятной доски актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР Анатолию Солоницыну. Мероприятие пройдет на ул. Октябрьская, 24 / угол ул. Волжской.

Почетным гостем станет младший брат актера – писатель, кинодраматург, журналист, член Союза писателей СССР, член Союза кинематографистов России Алексей Солоницын. Драматург выступил инициатором проведения данного мероприятия.

В ТЮЗе им. Ю. Киселева (ул. Вольская, 83) в 14.00 состоится торжественное открытие VI открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль». 8 ноября в 14.00 – торжественное закрытие фестиваля, а также награждение победителей и призеров конкурсной программы фильмов.

Для справки

Анатолий Солоницын прожил несколько послевоенных лет со своей семьей в Саратове, здесь была родина его матери.

Большую известность актер приобрел благодаря роли в картине Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Позднее Солоницын снимался в картинах «Восхождение», «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Сталкер» и других.