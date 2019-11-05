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Гандбольный клуб "СГАУ-Саратов" выбыл из борьбы за Кубок России

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Матч 1/8 финала кубка России между командами "СГАУ-Саратов" - "Университет Лесгафта-Нева" 3 ноября прошёл в ФОК "Юбилейный".

"Помня матч чемпионата, который также прошёл в Саратове в сентябре, "аграрии" намерены были взять реванш за то обидное поражение. Несмотря на то, что соперник является одним из самых сильных клубов России и постоянно завоёвывает медали чемпионата, перед стартовым свистком шансы на победу и проход в следующий раунд у нашей команды всё-таки были не плохие.

Начался матч с точного броска Арсения Ухваркина, который с девяти метров поразил ворота. Именно левый полусредний "жёлто-черных" стал в итоге самым результативным в составе нашей команды, забросив восемь мячей. Следующие восемь минут матча саратовцы были не похожи сами на себя, проиграв отрезок со счётом 0-8. "Холодный душ" в начале матча, по-другому назвать нельзя. Тем не менее два тайм-аута взятые наставником "аграриев" Александром Михайловичем Алексеевым привели команду в чувства. Временами наши ребята переигрывали именитого соперника и как итог к перерыву отставание "жёлто-чёрных" выглядело не таким катастрофическим 13:17.

Во втором тайме, не смотря на все усилия "СГАУ-Саратов", технические перестроения в нападении и защите, нашей команде приблизиться ближе, чем на четыре мяча не удавалось. Заметно, что осваивается в игре "жёлто-чёрных" новичок нашей команды, левый полусредний Арсений Ухваркин, который в сегодняшнем матче забросил восемь мячей и стал самым результативным в нашей команде. Итог матча 28:34 в пользу гандболистов "Университета Лесгафта-Невы"

СГАУ-Саратов:
Третынко - 9/34 (26%), Бобров - 2/8 (25%)
Ухваркин - 8/12, Трофимец - 6/7, Размаев - 3/8, Ковалёв - 2/5, Шарков - 2/4, Беляев - 2/6, Рыжков - 2/3, Бубен - 1/1, Елистратов - 1/1, Измайлов - 1/3, Болотин - 0/3, Мачульский, Карибов, Подберёзный

Следующий матч "СГАУ-Саратов" проведёт 9 ноября в рамках Суперлиги Париматч в Астрахани, против местного "Динамо". Следующий домашний матч пройдёт 14 ноября в 18-30. Соперником станут "Пермские медведи", - сообщает пресс-служба ГК "СГАУ-Саратов".