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Учащийся детской школы искусств № 8 завоевал первую премию на конкурсе в Германии.

Новости
Учащийся детской школы искусств № 8 завоевал первую премию на конкурсе в Германии.

На Международном гитарном юношеском конкурсе «Louis Ignatius Gall”, открывшемся 31 октября в северонемецком городе Нордхорн, лучший учащийся МБУДО «Детская школа искусств № 8», талантливый 11-летний Егор Лепёшкин уже в 1й конкурсный день завоевал 1-ю премию и звание Лауреата в категории «ансамбль педагог-ученик» в дуэте со своим опытным педагогом – Зябловой Надеждой Константиновной.

Это уже 51-я награда Егора, финалиста всероссийского конкурса «Синяя птица»(под руководством знаменитого Виктора Зинчука).

Лауреатам этого престижного конкурса предоставляется возможность записи диска на фирме "Samsong Production" (Нидерланды) и оплачиваемые концерты в Европе (Германия, Голландия и Россия).
В жюри конкурса входят известные европейские гитаристы:
Самуэль Клемке, Германия
Алексей Белоусов, Израиль
Ян Бартлема, Нидерланды
Сергей Матохин, Россия
Санна Ван Эльст, Нидерланды
Анет Кройсбринк, Нидерланды
Арлет Руленс, Нидерланды

Франтишек Вечорек, Польша

Совсем недавно Егор был награждён стипендией Губернатора Саратовской области. Но из-за отлёта 31 октября на конкурс в Германию, его именную Губернаторскую стипендию для одаренных детей – учащихся образовательных организаций культуры и искусства области из рук Министра культуры Саратовской области Гараниной Т.А. вместо него получила мама.

В ближайшие дни Его выступит уже в сольной конкурсной номинации.