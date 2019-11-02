В региональном ПФР состоялось открытие нового курса «On-line Университета третьего возраста»

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Более 450 пенсионеров из всех районов Саратовской области с помощью видеоконференцсвязи смогли вновь почувствовать себя энергичными и любознательными студентами.Этот дистанционный образовательный проект, разработанный ОПФР совместно с местным отделением Союза пенсионеров России, уже четвертый год подряд успешно реализуется на территории региона и направлен, прежде всего, на повышение качества жизни людей старшего поколения.- Потребность в новых знаниях сохраняется на протяжении всей жизни. И если для молодежи открыто множество дорог, то представители элегантного возраста, зачастую, теряются в современном информационном пространстве. В нашем уникальном Университете нет зачетных книжек и волнительных экзаменов, но есть много полезного, насыщенного общения. Это замечательная возможность для пенсионеров идти в ногу со временем, получая самую важную и актуальную для них информацию, - подчеркнула заместитель Управляющего Отделением ПФР Светлана Лукашева.В торжественном мероприятии по случаю открытия «On-line Университета» также приняли участие заместитель управляющего ОПФР Роман Краснов, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Сергей Ковшов, начальник отдела социального обслуживания населения Министерства социального развития области Светлана Фомина.Все уважаемые гости пожелали «серебряным» студентам интересной полезной учебы, новых впечатлений, и, конечно же, здоровья. Именно поддержанию здорового образа жизни, профилактике гриппа и ОРВИ было посвящено первое занятие для пенсионеров. Перед слушателями выступила кандидат медицинских наук, врач высшей категории Наталья Миронова.- Всю программу мы составляем с учетом пожеланий наших студентов. Медицинский блок традиционно является самым востребованным. Очень популярны также темы пенсионной, финансовой, юридической грамотности, встречи с представителями различных министерств и ведомств. В свою образовательную программу, рассчитанную до мая 2020 года, мы обязательно включим и встречи по интересам, посвященные садоводству и другим увлекательным хобби, - пообещал координатор «On-lineУниверситета третьего возраста», Сергей Ковшов.По традиции все занятия будут проходить в помещениях территориальных управлений и клиентских служб Пенсионного фонда с использованием видеоконференцсвязи, предоставленной Отделением ПФР. А это значит, что «серебряные» студенты смогут пообщаться с авторитетными саратовскими лекторами, не покидая пределы родного района.