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узей боевой и трудовой славы представляет масштабный выставочный проект «История одного совхоза»

Новости


«История одного совхоза» – это совместный выставочный проект Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы», муниципального учреждения «Социально-культурное объединение управления культуры и кино администрации Новобурасского муниципального района», Белоярской сельской библиотеки-филиала № 2 МУ «НМЦБ», общественного краеведческого музея р.п. Новые Бурасы и архивного отдела администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области.

История сельскохозяйственной отрасли – часть истории России и Саратовской области. Выставка знакомит с историей совхоза «Штурм» поселка Белоярский Новобурасского района Саратовской области. В основе выставки материалы о деятельности совхоза «Штурм» в советский период, а также о развитии правопреемника совхоза – сельскохозяйственного производственного кооператива «Штурм» на современном этапе: фотографии, награды, документы и личные вещи тружеников сельского хозяйства. Вызывает интерес конный плуг 1920-х годов, который использовали вплоть до полного оснащения тракторами совхозного парка сельхозтехники в 1940-е годы.

Благодаря своим работникам сельскохозяйственный производственный кооператив «Штурм» уже не одно десятилетие является одним из наиболее эффективных хозяйств области. Ежегодно предприятие заносится на районную Доску Почета за наилучшие показатели сельскохозяйственного производства. В 2010 году СХПК «Штурм» был вручен переходящий приз Губернатора Саратовской области «Солнечный цветок» за получение наивысшей урожайности подсолнечника с гектара. В 2016 году СХПК «Штурм» был вручен переходящий штандарт Губернатора Саратовской области.
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